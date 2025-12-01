CASTELFIORENTINO - Raccont’arti: premio per la fotografia contemporanea

Quinta edizione di “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti: fotografia contemporanea”, curato dalla Banca Cambiano 1884, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo. Il tema scelto per questa edizione era “L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo”. La premiazione si è tenuta sabato al Teatro del Popolo di Castelfiorentino Vincitrice del Premio per la categoria open Tianyu Wang. Le vincitrici sono due donne Martina Andreoni e Tianyu Wang.