Attualità

CASTELFIORENTINO - Raccont’arti: premio per la fotografia contemporanea

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Quinta edizione di “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti: fotografia contemporanea”, curato dalla Banca Cambiano 1884, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo. Il tema scelto per questa edizione era “L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo”. La premiazione si è tenuta sabato al Teatro del Popolo di Castelfiorentino Vincitrice del Premio per la categoria open Tianyu Wang. Le vincitrici sono due donne Martina Andreoni e Tianyu Wang.

Articoli correlati

FIRENZE - EX CHIESA BARNABITA RESTAURATA APERTA A...

LIVORNO - CAPODANNO, MASSIMO 4000 PERSONE ALLA TERRAZZA...

toscana - QUALITÀ DELLA VITA: PRIMA SIENA, FIRENZE...

TOSCANA - L’HIV RIGUADAGNA TERRENO, OLTRE LA MEDIA...

SIENA - OSPEDALE LE SCOTTE: COMPLETATO ULTIMO PIANO...

FIRENZE - UN SUPER IMPIANTO DI RECUPERO RAEE...

ISOLA D'ELBA - CROCIERE, PORTOFERRAIO PREPARA UNA STAGIONE...

LIVORNO - AL MODIGLIANI FORUM “MARE DIVINO E...

TOSCANA - NEL FLOROVIVAISMO LA NUOVA FRONTIERA DELL’ECONOMIA...

AREZZO - LA TOSCANA IN RITARDO SU FARMACIA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia