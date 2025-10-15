Attualità

QUARRATA (PT) - RESTAURO DA 1,3 MILIONI PER LA SCUOLA “NANNINI” DI QUARRATA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
Cerimonia di inaugurazione all’Istituto Comprensivo “Mario Nannini” a Valenzatico di Quarrata. Il plesso, destinato alla Scuola dell’Infanzia, è stato completamente restaurato. L’importante ristrutturazione è stata resa possibile da un investimento di 1 milione e 343 mila Euro, frutto della collaborazione tra il Comune di Quarrata e la Fondazione Caript. L’intervento ha garantito la messa a norma dell’edificio sia dal punto di vista sismico che antincendio, assicurando maggiore sicurezza per i bambini. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, l’assessore alla pubblica istruzione Annamaria Turetti, la dirigente scolastica Erminia Pianelli e il consigliere di Fondazione Caript Roberto Nannini.

