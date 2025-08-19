Attualità

CAMPIGLIA MARITTIMA - RIGASSIFICATORE,FRATIN:”ALTERNATIVE DIFFICILI DA REALIZZARE”

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Villa Mussio, ad un incontro organizzato da Il Tirreno. In vista delle regionali i temi sul fronte ambientale e della sicurezza energetica sono caldi: dalla bonifica all’erosione delle coste. Un punto sensibile per la toscana resta il rigassificatore a Piombino che da contratto dovrà trovare un’altra destinazione a luglio 2026.

Articoli correlati

TOSCANA - MALTEMPO : TEMPORALI FORTI ESTESI FINO...

FIRENZE - PISCINE: SAN BARTOLO PRONTA NEL 2026,...

FIRENZE - PERINI: “NESSUN RITARDO PER IL FRANCHI”

TOSCANA - IN ARRIVO CINQUE BANDI DELLA REGIONE...

AREZZO - MALTEMPO: NOTTE DI DISAGI PER ALLAGAMENTI

FIRENZE - TRAMVIA: SCATTA IL CANTIERE PIAZZALE DONATELLO-VIALE...

FIRENZE - TURISMO: LA GIUNGLA DEI RISCIO’ E...

TOSCANA - RIFIUTI, AUMENTANO I CONTROLLI E LE...

COLLODI (PT) - TEATRO, MUSICA E CIRCO NEL...

GROSSETO - INCENDIO MAREMMA: IL BILANCIO DEL MAXIROGO

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia