PIOMBINO - RIPRENDE LA CAMPAGNA NAZIONALE ECOGIUSTIZIA SUBITO

Rachele Campi
Sei associazioni: Agesci, Acli, Azione Cattolica, Arci, Legambiente e Libera, ripartono da Piombino per la campagna nazionale Ecogiustizia Subito. Sono 931 gli ettari di terra da bonificare e 2117 ettari di mare tutto su questo territirio. In piazza a gridare giustizia anche alcuni studenti del liceo scientifico Pacinotti. Accanto al riassetto industriale le associazioni sperano in una bonifica di Piombino.

