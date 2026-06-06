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PRATO - SEMINARE IDEE, GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA GIORNATA

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Dopo il tutto esaurito al Teatro Politeama per l’apertura di Seminare Idee con Massimo Recalcati e Gino Castaldo continua il successo del festival anche nella seconda giornata con 18 appuntamenti previsti che hanno animato luoghi e vie della città di Prato, dal Palazzo delle Professioni, al teatro Metastasio, al museo del tessuto al Chiostro di San Domenico, in cui erano protagonisti lo scrittore Paolo di Paolo e lo sceneggiatore e Premio Strega Francesco Piccolo.
Tra gli altri ospiti attesi nella giornata più densa di incontri, la stilista Marina Spadafora in dialogo con la giornalista Roselina Salemi, i poetry slammer Filippo Capobianco e Martina Lauretta. A chiudere la seconda giornata di Seminare idee nel giardino di Palazzo Buonamici, la disputa letteraria a cura di Pratosfera. Il festival proseguirà anche domani, domenica 7 giugno con la terza ed ultima giornata.

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