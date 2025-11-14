PISTOIA - TORNA ‘PARI E DISPARI’ IL FESTIVAL SULLE DISPARITÀ DI GENERE

Al via la quarta edizione del festival letterario “Pari e Dispari”, in programma a Pistoia dal 18 al 24 novembre. L’evento si concentra sul tema “Declinazioni al femminile, che genere di potere”, con l’obiettivo di evidenziare le peculiarità femminili in ruoli di responsabilità. La manifestazione, nata nel 2022 per dibattere sugli stereotipi di genere, ospiterà incontri con autrici e autori contemporanei, oltre a donne e uomini con ruoli di rilievo.