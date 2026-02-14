Attualità

FIRENZE - TRAMVIA: DAL 16 FEBBRAIO SI RIBALTA CANTIERE IN V.LE GIOVINE ITALIA

Gabriele Caldieron
Gabriele Caldieron
LIVE

Procedono a Firenze i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli: il 16 febbraio è in programma il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giovine Italia tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi. La nuova fase dei lavori, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevede la realizzazione della sede tranviaria sul lato dell’Archivio di Stato con la viabilità traslata sul lato opposto del viale: saranno sempre due le corsie disponibili. Sempre il 16 febbraio, dalle ore 21, i lavori per la sede tramviaria arriveranno anche in viale Europa.
Nel tratto tra viuzzo delle Lame e via San Marino sarà allestito il cantiere a centro carreggiata e ai lati saranno disponibili le corsie per la circolazione, una per senso di marcia. Dal 17 febbraio poi, si spiega sempre dal Comune, sarà la volta dell’intervento sui sottoservizi nel tratto tra via Erbosa e piazza Nencini. Per la circolazione resteranno due corsie, una per senso di marcia, a lato del cantiere

Articoli correlati

PRATO - TORNA SEMINARE IDEE FESTIVAL: IL TEMA...

Montepulciano (SI) - Anteprima nobile: tradizione, dati e...

LIVORNO - SALVETTI NOMINATO PRESIDENTE COMMISSIONE PROT. CIVILE

Impruneta (FI) - BELTRAME E LE SUE “VOCI...

Firenze - Viticoltura di frontiera: territori che cambiano

PISTOIA - IL DRAMMA DELL’AMIANTO DIVENTA UNA PIÈCE...

FIRENZE - DECALOGO DEL TURISMO: NUOVE REGOLE PER...

FIRENZE - DESTINATION WEDDING: IN AUMENTO FATTURATO E...

TOSCANA - FINO AL 16 FEBBRAIO SI PUO’...

FIRENZE - Sequestrato e torturato per la sparizione...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia