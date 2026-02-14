FIRENZE - TRAMVIA: DAL 16 FEBBRAIO SI RIBALTA CANTIERE IN V.LE GIOVINE ITALIA

Procedono a Firenze i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli: il 16 febbraio è in programma il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giovine Italia tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi. La nuova fase dei lavori, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevede la realizzazione della sede tranviaria sul lato dell’Archivio di Stato con la viabilità traslata sul lato opposto del viale: saranno sempre due le corsie disponibili. Sempre il 16 febbraio, dalle ore 21, i lavori per la sede tramviaria arriveranno anche in viale Europa.

Nel tratto tra viuzzo delle Lame e via San Marino sarà allestito il cantiere a centro carreggiata e ai lati saranno disponibili le corsie per la circolazione, una per senso di marcia. Dal 17 febbraio poi, si spiega sempre dal Comune, sarà la volta dell’intervento sui sottoservizi nel tratto tra via Erbosa e piazza Nencini. Per la circolazione resteranno due corsie, una per senso di marcia, a lato del cantiere