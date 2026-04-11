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CAMPI BISENZIO (FI) - RIAPRE LA LIMONAIA DI VILLA MONTALVO. ERA CHIUSA DALL’ALLUVIONE DEL 2023

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Villa Montalvo, alle porte del Comune di Campi Bisenzio che ne è proprietario, una volta si chiamava Villa Marina dal nome il torrente che la costeggia. Ed è stato proprio lui a tradirla nel novembre 2023 quando la tremenda alluvione che ha colpito la Piana si è abbattuta con forza su quello che era il maggior centro culturale della cittadina e sulla biblioteca custodita al piano terra. Il Complesso porta ancora le ferite di quei giorni anche se molto è stato fatto. La Villa riaprirà a inizio 2028 mentre il Parco la prossima estate. La Biblioteca però non abiterà più qui ma sarà trasferita a fine 2027 a Villa Rucellai, nel Centro di Campi dove sarà realizzato anche il  centro regionale per i libri dell’infanzia. Intanto la giornata è di festa perchè è stata riaperta la Limonaia, il primo passo concreto della luce in fondo al tunnel. Al taglio del nastro era presente anche il Figlio di Antonino Caponnetto perchè la Limonaia è stata intitolata nel 2003 proprio al giudice simbolo dell’antimafia che qui ha svolto vertici antimafia negli anni Novanta, dopo che la Villa era tornata in mano pubblica nel 1984

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