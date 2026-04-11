Villa Montalvo, alle porte del Comune di Campi Bisenzio che ne è proprietario, una volta si chiamava Villa Marina dal nome il torrente che la costeggia. Ed è stato proprio lui a tradirla nel novembre 2023 quando la tremenda alluvione che ha colpito la Piana si è abbattuta con forza su quello che era il maggior centro culturale della cittadina e sulla biblioteca custodita al piano terra. Il Complesso porta ancora le ferite di quei giorni anche se molto è stato fatto. La Villa riaprirà a inizio 2028 mentre il Parco la prossima estate. La Biblioteca però non abiterà più qui ma sarà trasferita a fine 2027 a Villa Rucellai, nel Centro di Campi dove sarà realizzato anche il centro regionale per i libri dell’infanzia. Intanto la giornata è di festa perchè è stata riaperta la Limonaia, il primo passo concreto della luce in fondo al tunnel. Al taglio del nastro era presente anche il Figlio di Antonino Caponnetto perchè la Limonaia è stata intitolata nel 2003 proprio al giudice simbolo dell’antimafia che qui ha svolto vertici antimafia negli anni Novanta, dopo che la Villa era tornata in mano pubblica nel 1984
CAMPI BISENZIO (FI) - RIAPRE LA LIMONAIA DI VILLA MONTALVO. ERA CHIUSA DALL’ALLUVIONE DEL 2023
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