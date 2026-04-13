MONTEMURLO - Montemurlo, successo per “Medici in Piazza 2026”: effettuate oltre mille prestazioni sanitarie gratuite

Gande successo per l’11° edizione di “Medici in piazza“. La manifestazione promossa dai Lions Club in collaborazione con il Comune di Montemurlo e la sinergia della rete associativa locale che si è tenuta ieri, domenica 12 aprile, in piazza della Costituzione. L’evento ha confermato la sua validità e importanza nel tessuto sociale del territorio e nel corso della giornata sono state complessivamente erogate 1.034 prestazioni sanitarie gratuite, includendo gli importanti screening oncologici curati da ISPRO.

Un’intera giornata dedicata a visite specialistiche e screening gratuiti offerti alla cittadinanza dai Lions Clubs, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Montemurlo :«Medici in piazza è una manifestazione che riesce a unire tante persone e associazioni diverse sotto il segno della solidarietà e della prevenzione. – dice il sindaco Simone Calamai, che ieri era in piazza con numerosi assessori-È importante ribadire l’accesso alle cure sanitarie gratuite e giornate come questa aiutano le persone in difficoltà economica e non solo a fermarsi un attimo e a prendersi cura della propria salute. Ore preziose per fare prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione e della solidarietà»

L’affluenza ha visto una partecipazione trasversale con un’età media dei cittadini che hanno usufruito dei controlli compresa tra i 50 e i 55 anni. I controlli effettuati hanno permesso di intercettare diverse criticità silenti. Sono stati, infatti, riscontrati numerosi casi di ipertensione e individuati diversi noduli alla tiroide. Per queste persone è già scattato l’iter di approfondimento con l’indirizzamento verso i centri specializzati per ulteriori accertamenti. Un dato significativo riguarda la salute del cavo orale. Molti cittadini hanno presentato patologie odontoiatriche trascurate da tempo; la causa principale riportata è stata l’impossibilità di sostenere gli elevati costi delle cure private.

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori:«Ancora una volta piazza della Costituzione si è trasformata in un presidio di salute e solidarietà- sottolinea Francesco Messineo del Lions Club Montemurlo– Una piazza che si è animata con i colori delle tantissime associazioni locali che hanno collaborato fianco a fianco per il bene comune. La prevenzione è un diritto che abbiamo voluto rendere ancora una volta accessibile a tutti».

Il successo della manifestazione si deve all’impegno di oltre 100 volontari tra personale logistico e di accoglienza, decine i medici, infermieri e specialisti che hanno offerto gratuitamente la propria professionalità, mentre le associazioni del territorio restano l’anima di una manifestazione che sa unire tante realtà diverse per fare prevenzione e garantire la salute pubblica.

Spazio anche alla formazione in ambito sanitario. La Misericordia di Montemurlo anche durante questa edizione di “Medici in piazza” ha promosso il Corso Blsd (Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione), essenziale per imparare a gestire le manovre di primo soccorso.