Attualità

FIRENZE - INFERMIERI: NUOVA SEDE VECCHI PROBLEMI, IL 30% DEI PENSIONAMENTI NON SOSTITUITO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Una nuova sede di 400 metri quadri dove fare formazione attraverso l’aiuto di sistemi tecnologici avanzati, uffici, magazzino. È la nuova casa dell’ordine delle professioni infermieristiche di Firenze Pistoia, acquistata e ristrutturata dall’OPI con fondi propri ricavati anche dalla vendita della vecchia sede. Un modo per coinvolgere e aumentare gli iscritti di una professione così importante eppure sempre più in crisi. Nei prossimi tre anni (il tempo minimo di formazione di un infermiere) è previsto circa un 30 % di pensionamenti senza prospettive di investimenti per nuove leve. E quelli che ci sono hanno stipendi bassi con turni massacranti con stress da lavoro correlato e ricadute anche sui pazienti.
Tra i giovani che la scelgono sono molti quelli che decidono, una volta formati, di andare a lavorare all’estero dove c’è la stessa carenza ma condizioni di lavoro migliori (circa 30mila su un totale di 460mila infermieri italiani stanno lavorando altrove)

Articoli correlati

CAMPI BISENZIO (FI) - RIAPRE LA LIMONAIA DI...

LIVORNO - GIORNATA DEL MARE E DEL MADE...

TOSCANA - VINITALY, LA TOSCANA IN PRIMO PIANO...

MONTEMURLO (PO) - Sport e turismo si uniscono...

FIRENZE - AI alla portata di tutti, corso...

FIRENZE - LuisaviaRoma, il futuro in 4 impegni

PRATO - La polizia celebra la sua festa...

LIVORNO - 35 ANNI FA LA TRAGEDIA DEL...

TOSCANA - MULTE: FIRENZE AL VERTICE CON 73...

TOSCANA - FRANCESCO MACRì NUOVO PRESIDENTE DI LEONARDO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia