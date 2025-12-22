MONTECATINI TERME - AGGRESSIONE BRUTALE IN CENTRO, UOMO FERITO A COLTELLATE

Un’imboscata in piena regola, scattata nel cuore dello shopping natalizio. Un uomo di origini marocchine è stato brutalmente aggredito ieri sera, tra le 19:30 e le 20, nel centro di Montecatini Terme da un commando di almeno cinque persone con il volto travisato da cappucci. La vittima è stata prima accerchiata e colpita con calci e pugni, poi ferita con diverse coltellate. Trasportato in ospedale in codice rosso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi dei passanti, ha scatenato il panico tra i cittadini. La dinamica suggerisce una spedizione punitiva o un regolamento di conti premeditato. Si tratta del terzo atto di violenza in meno di 48 ore nella città termale: sabato un uomo era stato rinvenuto con il volto tumefatto e, nel pomeriggio di ieri, un’altra rissa era esplosa a breve distanza dall’ultima aggressione. La Polizia indaga per accertare se i fatti siano collegati a un’escalation criminale legata al controllo delle piazze di spaccio locali.