Cronaca

MONTECATINI TERME - AGGRESSIONE BRUTALE IN CENTRO, UOMO FERITO A COLTELLATE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Un’imboscata in piena regola, scattata nel cuore dello shopping natalizio. Un uomo di origini marocchine è stato brutalmente aggredito ieri sera, tra le 19:30 e le 20, nel centro di Montecatini Terme da un commando di almeno cinque persone con il volto travisato da cappucci. La vittima è stata prima accerchiata e colpita con calci e pugni, poi ferita con diverse coltellate. Trasportato in ospedale in codice rosso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi dei passanti, ha scatenato il panico tra i cittadini. La dinamica suggerisce una spedizione punitiva o un regolamento di conti premeditato. Si tratta del terzo atto di violenza in meno di 48 ore nella città termale: sabato un uomo era stato rinvenuto con il volto tumefatto e, nel pomeriggio di ieri, un’altra rissa era esplosa a breve distanza dall’ultima aggressione. La Polizia indaga per accertare se i fatti siano collegati a un’escalation criminale legata al controllo delle piazze di spaccio locali.

Articoli correlati

PISA - BAMBINA AGGREDITA DA TRE CANI: SALVATA...

PRATO - DEGRADO E SFRUTTAMENTO: BLITZ IN UNA...

FIRENZE - 800MILA ARTICOLI PERICOLOSI SEQUESTRATI DALLA FINANZA

MONTECATINI (PT) - ARRESTATO PER CAPORALATO, OPERAI SFRUTTATI...

MILANO - OPERAZIONE ANTITERRORISMO: COINVOLTA LA ZONA DI...

GROSSETO - MERCE NON CONFORME: SEQUESTRATI 150MILA PEZZI

PRATO - SEQUESTRO 46ENNE CINESE: PRESI PRESUNTI CARCERIERI

LIVORNO - Droga, rapine e estorsioni: nove arresti...

LUCCA - STUDIO MEDICO ABUSIVO PER AGOPUNTURA SCOPERTO...

PRATO - Attacco al presidio Sudd Cobas, il...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia