Firenze - Castanea Expo, Firenze capitale della castagna

Dal 12 al 14 dicembre Firenze si trasforma nella capitale internazionale della castagna. La Fortezza da Basso ospiterà la prima fiera nazionale dedicata alla filiera del castagno, con un programma che comprende mostre, convegni, workshop, laboratori formativi, rassegne di birre e mieli, e l’anteprima delle farine di castagne. l’obiettivo sarà quello di valorizzare una filiera strategica per molte aree montane e interne del Paese, oggi al centro di una nuova attenzione.

Con il supporto del Centro di Studio e Documentazione sul castagno di Marradi, nello spazio “Armeria” sarà possibile visitare mostre immersive sulla civiltà del castagno, un’occasione autentica per scoprire la tradizione e il ruolo strategico di questo frutto per i territori.