TOSCANA - DILAGANO GLI ACCOLTELLAMENTI TRA MINORENNI ANCHE IN TOSCANA

Sempre più liti tra giovanissimi che sfociano in accoltellamenti. Da nord a sud a impugnare le lame sono spesso, addirittura, dei minorenni. Ed è alta l’attenzione sul fenomeno anche alla luce dei recenti dati della Criminalpol da cui emerge che la percentuale di under 18 autori di omicidio in Italia è quasi triplicata in un anno. Gli ultimi episodi in Toscana si sono verificati a Firenze e a Grosseto. Nel capoluogo toscano un 17enne è stato ferito alla schiena con una coltellata, durante una lite tra coetanei nei pressi della discoteca Tenax la notte tra venerdì e sabato. Il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per fare piena luce sull’accaduto. Weekend di sangue pure a Grosseto dove due giovani sono rimasti feriti nella notte durante una lite culminata con un accoltellamento i strada, nei pressi di un locale. Uno è stato ricoverato in gravi condizioni e l’altro in codice minore.