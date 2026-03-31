PISA - CONTROLLI AI DISTRIBUTORI CARBURANTE: ACCERTATE IRREGOLARITÀ

Due distributori sanzionati per l’omessa comunicazione all’apposito portale del ministero delle Imprese dei prezzi praticati e uno sanzionato per non aver reso visibili i prezzi agli automobilisti di passaggio. Sono le tre irregolarità accertate dalla guardia di finanza di Pisa nel corso degli ultimi controlli ai distributori di carburante, controlli intensificati per verificare la corretta trasparenza dei prezzi che registrano continue e marcate oscillazioni andando a incidere sul potere d’acquisto delle famiglie. I controlli della finanza si sono concentrati in particolare sulle principali arterie stradali di tutta la provincia di Pisa, hanno riguardato anche la corretta erogazione del carburante presso le stazioni di servizio.

Precise e rigide le linee guida del Comando generale della guardia di finanza a tutela dei consumatori alle prese con costi del carburante particolarmente elevati. Attenzione massima anche sul ricorso a canali illeciti di approvvigionamento da parte delle stazioni di servizio. I cittadini possono segnalare direttamente al numero 117 qualsiasi sospetto o illecito riscontrato.