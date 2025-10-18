CORTONA (AR) - INCENDIO IN AZIENDA: FIAMME VISIBILI A KM

Paura e apprensione per un grosso incendio che è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in un’azienda che si trova nella zona produttiva di Camucia nel comune di Cortona (Arezzo). Si tratta della Mb elettronica, ditta specializzata nella produzione di schede elettroniche, materiale molto delicato e facilmente infiammabile. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Arezzo, Cortona e Castiglione del Lago per cercare di arginare il fronte del rogo. Dalle fiamme, visibili da chilometri, si è sprigionato un odore acre percepito anche a molta distanza. Il lavoro dei vigili è proseguito tutta la notte non solo per circoscrivere e domare l’incendio ma anche per arginare possibili problemi di inquinamento. Fortunatamente non ci sarebbero feriti ma i danni sarebbero ingenti. Oltre ai vigili dl fuoco sul posto sono intervenuti personale sanitario del 118, carabinieri e polizia municipale. L’azienda, passata questa estate ad un gruppo finlandese, è gestita dalla famiglia cortonese Banelli che l’ha fondata.