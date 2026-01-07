Cronaca

Toscana - NEVE A BASSA QUOTA: AGRICOLTURA FAVORITA DAL FREDDO

Milko Chilleri
Dopo settimane di clima anomalo, neve e freddo sono tornati in Toscana e sono stati accolti con fiducia dagli agricoltori.
Spalaneve in azione in Toscana. Dai vigneti del Chianti fino al Mugello, i trattori sono entrati in funzione per garantire la viabilità rurale dopo il ritorno di neve e freddo anche a bassa quota, tra i 150 e i 200 metri.
Una situazione accolta positivamente dagli agricoltori: negli ultimi anni inverni troppo miti e fioriture anticipate avevano aumentato il rischio di gelate tardive e la diffusione di patogeni, con danni a viti, olivi e cereali.
Insomma, dopo l’eccezionalità degli ultimi anni, finalmente il ritorno a un inverno normale, con la speranza che la stagione prosegua con la stessa regolarità.

