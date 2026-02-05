MONTECATINI T.ME - OMICIDIO IN EX HOTEL MONTECATINI, C’È UN SECONDO INDAGATO

Svolta definitiva nelle indagini sull’omicidio di Sakran Ibrahim Abdalla, il ventiseienne egiziano trovato senza vita il 19 marzo 2024 all’interno dell’ex Hotel Impero. I Carabinieri di Montecatini Terme hanno notificato l’avviso di conclusione indagini, dopo quasi due anni di accertamenti coordinati dalla Procura di Pistoia. Il caso, maturato nel degrado dello stabile abbandonato, vede come principale indagato il cittadino marocchino B.M’H., già arrestato ad aprile 2025 e ritenuto l’esecutore materiale del fendente letale all’arteria femorale. Emerge oggi anche la posizione di un secondo uomo, S.A., attualmente irreperibile e accusato di omissione di soccorso per non aver allertato i soccorsi nonostante la massiva emorragia della vittima.