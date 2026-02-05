Cronaca

MONTECATINI T.ME - OMICIDIO IN EX HOTEL MONTECATINI, C’È UN SECONDO INDAGATO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Svolta definitiva nelle indagini sull’omicidio di Sakran Ibrahim Abdalla, il ventiseienne egiziano trovato senza vita il 19 marzo 2024 all’interno dell’ex Hotel Impero. I Carabinieri di Montecatini Terme hanno notificato l’avviso di conclusione indagini, dopo quasi due anni di accertamenti coordinati dalla Procura di Pistoia. Il caso, maturato nel degrado dello stabile abbandonato, vede come principale indagato il cittadino marocchino B.M’H., già arrestato ad aprile 2025 e ritenuto l’esecutore materiale del fendente letale all’arteria femorale. Emerge oggi anche la posizione di un secondo uomo, S.A., attualmente irreperibile e accusato di omissione di soccorso per non aver allertato i soccorsi nonostante la massiva emorragia della vittima.

Articoli correlati

PORCARI (LU) - DOLORE E LUTTO: UNA TRAGEDIA...

PORCARI (LU) - FAMIGLIA DI QUATTRO PERSONE UCCISA...

CALENZANO (FI) - Strage deposito Eni Calenzano, l’accusa...

FIRENZE - Il killer delle escort ha cercato...

MONTECATINI (PT) - DROGA: MONTECATINI, DUE ARRESTI E...

FIRENZE - CENTRI: COMMERCIALI FURTI IN DUE GIOIELLERIE

PRATO - SEQUESTRO LAMPO: ARRESTATO UNO DEI RAPITORI

EMPOLI - SCOPERTA RAFFINERIA DI COCAINA: MAXISEQUESTRO E...

PISTOIA - FURTI SU AUTO, POLIZIA ESEGUE DUE...

FIRENZE - AEROPORTO: I CONTROLLI DELLA FINANZA E...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia