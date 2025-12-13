Toscana - Piana fiorentina: intensificati i controlli ambientali

A Signa e Campi Bisenzio in provincia di Firenze, lotta serrata contro gli abbandoni dei rifiuti da parte degli ispettori Plures Alia

Si sono intensificati in molti comuni della Piana fiorentina gli interventi degli ispettori ambientali di Plures Alia, finalizzati a contrastare il degrado e a promuovere buone pratiche ambientali. Tra i problemi più rilevanti affrontati vi sono i micro abbandoni di rifiuti domestici e i grandi abbandoni di ingombranti e rifiuti speciali, con particolare attenzione ai comuni di Signa e Campi Bisenzio. Nei primi 10 mesi del 2025, gli ispettori hanno rilevato un aumento di cittadini e attività che ignorano le corrette.

Nei comuni in transizione alla TARIC, basata sui consumi effettivi degli utenti, sono in fase di completamento le installazioni dei nuovi cassonetti digitali.