Cronaca

Toscana - Piana fiorentina: intensificati i controlli ambientali

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

A Signa e Campi Bisenzio in provincia di Firenze, lotta serrata contro gli abbandoni dei rifiuti da parte degli ispettori Plures Alia
Si sono intensificati in molti comuni della Piana fiorentina gli interventi degli ispettori ambientali di Plures Alia, finalizzati a contrastare il degrado e a promuovere buone pratiche ambientali. Tra i problemi più rilevanti affrontati vi sono i micro abbandoni di rifiuti domestici e i grandi abbandoni di ingombranti e rifiuti speciali, con particolare attenzione ai comuni di Signa e Campi Bisenzio. Nei primi 10 mesi del 2025, gli ispettori hanno rilevato un aumento di cittadini e attività che ignorano le corrette.
Nei comuni in transizione alla TARIC, basata sui consumi effettivi degli utenti, sono in fase di completamento le installazioni dei nuovi cassonetti digitali.

Articoli correlati

CAMPI BISENZIO (FI) - CADAVERE DI UN 32ENNE...

PRATO - DOGAIA: AGENTE COLPITO DA UN DETENUTO

PRATO - Più controlli e più risultati per...

Firenze - Castanea Expo, Firenze capitale della castagna

FIRENZE - TRUFFA MILIONARIA AI DANNI DI OPERA...

PISTOIA - VIOLENZA SESSUALE SULLA COGNATA, CONDANNATO A...

BARBERINO DI MUGELLO (FI) - ESPLOSIONE IN ABITAZIONE...

PRATO - Rilasciato il cinese rapito da finti...

PRATO - Prodotti irregolari o contraffatti: maxisequestro nei...

FIRENZE - CONIUGI TROVATI MORTI NELLA LORO CASA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia