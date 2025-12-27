FIRENZE - Fondazione Toscana Spettacolo: LA stagione 2025/2026

Una platea che supera i 200mila spettatori e continua a crescere, quasi duecento palcoscenici distribuiti in tutte e dieci le province della Toscana, dai confini con la Liguria fino al Lazio. È il grande teatro diffuso della Toscana, una rete culturale capillare che ogni anno porta nei territori il meglio delle produzioni nazionali, tra grandi interpreti, nuove drammaturgie e riletture dei classici, in un dialogo costante fra tradizione e contemporaneità.

Presentate le stagioni teatrali 2025/2026 dei teatri della Toscana, insieme ai progetti formativi e sociali all’insegna dell’inclusione e della diversità.