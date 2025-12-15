Cultura

PISA - GIOVANNI PISANO. MEMORIA DI UNO SCULTORE

In occasione del centenario della ricollocazione del Pulpito (detto anche Pergamo) di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa (1926-2026), l’Opera della Primaziale Pisana presenta “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore”, una mostra che ripercorre la riscoperta critica dello scultore tra Otto e Novecento e la sua straordinaria capacità di ispirare artisti contemporanei come Henry Moore o Marino Marini.

