PISTOIA - TEATRO FRANCINI, STAGIONE 2026 ALL’INSEGNA DELLA TOSCANITÀ

Sette appuntamenti tra ironia, riflessione e grandi ritorni: il Teatro Francini di Casalguidi scalda i motori per la stagione 2026. Dal 27 febbraio al 23 aprile, il palco pistoiese rinnova il sodalizio tra il Comune di Serravalle e i Teatri di Pistoia, scommettendo su un cartellone che mescola la migliore toscanità alla nuova drammaturgia. Tre le serate di prosa che vedranno protagonisti nomi del calibro degli Omini, Katia Beni e Francesca Sarteanesi. Ma il cuore del progetto batte forte anche per i più piccoli, con quattro matinées dedicate alle scuole, tra produzioni originali e classici rivisitati. Un’offerta transgenerazionale che punta a confermare il teatro come centro pulsante della comunità.