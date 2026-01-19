PRATO - Torna MetJazz, la nuova edizione dedicata a due mostri sacri: Miles Davis e John Coltrane. Cartellone ricco di appuntamenti

Concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, conferenze: un cartellone ricchissimo di appuntamenti quello della 31esima edizione di MetJazz, dal 15 febbraio al 27 marzo al teatro Metastasio, al teatro Fabbricone e su altri palcoscenici di Prato. Organizzato dal teatro Metastasio, l’atteso appuntamento, quest’anno diretto da Enrico Romero e da Giuseppe Vigna, celebra due leggende del jazz moderno: Miles Davis e John Coltrane di cui quest’anno ricorrono i centenari della nascita.

Numerose le collaborazioni (Musicus concentus, Eventi music pool, Toscana produzione musica, Scuola di musica Giuseppe Verdi, Mabuse cineclub cinema Terminale, biblioteca Lazzerini e le due più nuove con il Centro d’arte dell’Università di Padova e Area sismica), decine gli artisti che saranno in scena, sette gli appuntamenti principali il primo dei quali il 16 febbraio con la serata inaugurale – tributo al maestro – dal titolo ‘In a Miles way’. Undici in tutto i concerti ma sono tanti anche gli eventi di altro genere: il 24 febbraio al cinema Terminale, per esempio, il film ‘Blow up’, capolavoro di Michelangelo Antonioni che quest’anno compie sessant’anni, oppure il 26 febbraio alla Lazzerini la conferenza di Stefano Zenni sulla storia del jazz e sulle influenze dei generi contemporanei.

Qui il programma completo.