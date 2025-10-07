AREZZO - DISTRETTO ORAFO NEL PIENO DELLA “TEMPESTA PERFETTA”

La “Tempesta perfetta”è la definizione che gli imprenditori di Arezzo danno dell’attuale quadro economico in cui sta operando il più grande distretto orafo d’Europa. Un contesto geopolitico fortemente instabile tra guerre e dazi, che unito al conseguente prezzo dell’oro quasi raddoppiato e che quasi ogni giorno supera i propri record, frena pesantemente gli acquisti. Con 106 euro al grammo una normalissima fede di 5 grammi può superare i 600 euro di spesa, un paio di orecchini 400 euro. La forbice di coloro che possono permettersi tale impennata si riduce sensibilmente e il contesto internazionale non è affatto d’aiuto. Per il distretto di Arezzo, 1.200 imprese di cui l’80%artigiane e oltre 8mila addetti, vale a maggior ragione perché opera per il mercato interno solo per il 10%. L’instabilità del prezzo dell’oro poi, erode ogni margine.

In generale il semestre si chiude con un -25% quasi il doppio del dato nazionale che vede una riduzione generale del settore orafo del 13,8%.

In attesa degli ultimi dati, il primo semestre 2025 si chiude già con un -20% sulle esportazioni negli Stati Uniti. Un mercato importantissimo per Arezzo, difficilmente sostituibile.