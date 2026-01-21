Politica

PIOMBINO - FERRARI: “GIANI INSISTE COL SUO LIBRO DEI SOGNI”

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Ferrari: “Su rigassificatore Giani insiste col suo libro dei sogni ma dimentica di essere responsabile della collocazione a Piombino”. “Le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che oggi si professa platealmente contrario alla proroga della permanenza del rigassificatore nel porto di Piombino, risultano francamente poco credibili. Il presidente Giani è stato, nei fatti, tra i principali responsabili del percorso che ha portato l’impianto proprio in questa collocazione. Nulla di ciò che è accaduto – e che sta ancora accadendo – sarebbe stato possibile se, a suo tempo, il governatore avesse ascoltato la città e l’avesse difesa. Invece Piombino è stata sacrificata, così come già avvenuto in passato da esponenti dello stesso partito di appartenenza del presidente. Colpisce come Giani cambi posizione a seconda del Governo in carica e del suo colore politico. Ancora più grave è il fatto che oggi torni a parlare di presunte rivendicazioni che rischiano di produrre più danni che benefici, alimentando confusione in una fase che richiede invece estrema chiarezza. Giani insiste sulle rivendicazioni da lui inserite nel suo “memorandum”, senza ricordare che le compensazioni, per essere efficaci e reali, avrebbero dovuto essere sancite in un documento formale ben prima di concedere le autorizzazioni. Questo è un momento di grande delicatezza: servono determinazione, atti concreti e scelte operative, non iniziative promozionali sbandierate nelle conferenze stampa. Il Comune di Piombino sta orientando la propria azione al massimo del pragmatismo e della serietà istituzionale. La nostra posizione è sempre stata chiara e coerente: siamo strenuamente contrari al rigassificatore nel porto della città. Continueremo a ribadirlo portando il confronto nelle sedi opportune, con responsabilità e senza ambiguità”.

Articoli correlati

TOSCANA - CONSIGLIO TOSCANA : AL VIA LAVORI...

LIVORNO - LITE IN PALAZZO COMUNALE TRA SALVETTI...

FIRENZE - LA SINISTRA CHE VOTA Sì AL...

TOSCANA - PD E CAMPO LARGO, “BILANCIO” DI...

FIRENZE - CONSIGLIO REGIONALE: INIZIA LA LUNGA SEDUTA...

FIRENZE - MALUMORI PD: DIREZIONE PREVALE LA TATTICA...

TOSCANA - IL PD REGIONALE LANCIA LA FASE...

FIRENZE - BILANCIO REGIONALE: NO AUMENTO TASSE E...

MONTEPULCIANO - PD, SCHLEIN: “PRONTI PER GOVERNARE IL...

PRATO - Economia e manifatturiero, Prato palcoscenico dei...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia