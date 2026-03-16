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VIAREGGIO (LU) - MAINERI: “FERMI MAI PER RICONQUISTARE LA CITTA’”

Rachele Campi
Rachele Campi
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È Federica Maineri, sostenuta dal Partito Democratico, la vincitrice delle primarie promosse dal Cantiere del Centrosinistra a Viareggio e svolte domenica 15 marzo per scegliere il candidato sindaco in viste delle elezioni comunali di maggio. Secondo posto per l’ex assessore regionale ed presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli, sostenuto da Spazio Progressista. Terza posizione, infine, per la candidata di Sinistra Italiana, la storica dell’arte Antonella Serafini.

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