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PISTOIA - PRIMARIE PISTOIA, GIOVANNI CAPECCHI RADDOPPIA LE FIRME

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Pistoia vola verso le primarie del centrosinistra con un risultato che rimescola gli equilibri. Giovanni Capecchi ha già polverizzato il quorum richiesto: 1.600 le firme raccolte in pochi giorni, esattamente il doppio delle 800 necessarie per correre il prossimo 12 aprile. Un’adesione massiccia che il candidato definisce “gioiosamente contagiosa” e che punta tutto sulla spinta civica e sul legame diretto con il territorio. Nonostante il traguardo raggiunto, i banchetti resteranno aperti fino a lunedì sera per quello che Capecchi chiama un “nuovo patto con la città”. L’obiettivo dichiarato non è solo superare i gazebo della coalizione, ma lanciare una nuova visione politica per Pistoia. Ora la sfida entra nel vivo: la mobilitazione prosegue per trasformare queste firme in voti pesanti per la sfida di aprile.

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