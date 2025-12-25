Attualità

FIRENZE - 25/12/55: QUANDO LA FIORENTINA VINCEVA ANCHE A NATALE

Giulio Falciai
C’è stato un tempo in cui il Natale, a Firenze, profumava anche di calcio. Un tempo lontano, anni Cinquanta, quando la Serie A non si fermava per le feste e si scendeva in campo perfino il giorno di Natale. Il 25 dicembre del 55, al Comunale, la Fiorentina giocò e vinse 1-0 contro la Triestina. Era la Viola che stava costruendo lo Scudetto del 1956, il primo della sua storia. La partita, all’epoca, faceva parte delle feste, come il pranzo in famiglia. Il regalo di Natale non era sotto l’albero, ma in campo. Oggi è tutto diverso. Il calcio a Natale si ferma e la Fiorentina vive un momento difficile, lontano da quell’entusiasmo, da quelle vittorie, da quella leggerezza. Ma quel gol di Julinho il 25 dicembre, serve anche a questo: a capire quanto siano cambiati i tempi e quanto, a Firenze, la passione viola resti la stessa, anche quando i risultati non arrivano. Altri Natali, un’altra Fiorentina. In attesa di tempi migliori.

