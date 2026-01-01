SIENA - 30MILA PERSONE A SIENA PER IL CONCERTO DI IRAMA IN PIAZZA DEL CAMPO

Attualità

Circa 30mila persone hanno riempito Piazza del Campo a Siena per il concerto di Irama, evento di Capodanno inserito nel programma di “Siena Incanta. Il Natale tra cultura e Meraviglia” che prevede molti appuntamenti fino all’Epifania. Su quello di ieri sera si concentravano però le maggiori aspettative e non sono state disattese. Irama, tra gli artisti più amati dai giovani, che ha vanta 54 dischi di Platino, 5 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di streaming, ha ha portato sul palco i suoi più grandi successi, da “Ovunque sarai” a “La genesi del tuo colore”, da “Nera” a “Mediterranea”, fino a “Lentamente” in una serata condotta da Samira Lui fino a tarda notte. Al brindisi di mezzanotte ha partecipato il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, e la sindaca Nicoletta Fabio. “Piazza del Campo è il cuore della nostra città – ha detto Fabio– ed è emozionante vederla così piena di persone felici. La leggerezza spesso viene fraintesa e sottovalutata, ma significa anche volersi bene, voler bene a se stessi e alla propria città”. Il concerto è stato organizzato anche per celebrare i trent’anni dal riconoscimento del centro storico della città come Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’UNESCO.

