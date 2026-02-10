FIRENZE - 40 ANNI FA L’OMICIDIO DI LANDO CONTI

Quarant’anni fa 17 colpi di pistola raggiunsero il corpo di Lando Conti, sindaco di Firenze, appartenente al partito Repubblicano. A rivendicare l’attentato, poche ore dopo, le Brigate Rosse. Era il 10 febbraio del 1986 e la mano del terrorismo era arrivata anche sulle colline intorno a Firenze, nella zona di Ponte alla Badia, dove oggi una strada e una targa ricordano il primo cittadino.

Così in questo anniversario, la città e la Regione hanno voluto ricordare quel sindaco appassionato, aperto e coraggioso, che credeva nella politica come servizio alla comunità.