MONTEMURLO - A Montemurlo tutti in piazza per la prevenzione sanitaria gratuita con i Lions Club

Una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita. Domenica 12 aprile piazza della costituzione a Montemurlo si trasforma in un grande polo della salute all’aperto grazie all’iniziativa “Medici in piazza”, volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, offrendo ben 14 tipi di screening sanitari gratuiti. L’evento giunto alla sua 11esima edizione, vede fra le novità il ritorno dei Lions Club Prato Curzio Malaparte e la collaborazione con Ispro – Usl Toscana Centro, che garantirà la presenza di un camper che effettuerà screening per la prevenzione oncologica direttamente in piazza.

“Fra le novità il ritorno in squadra dei Lions Club Prato Curzio Malaparte e soprattutto grazie alla collaborazione di Ispro sarà garantita la presenza del camper per gli screening oncologici direttamente in piazza. Saranno 4 gli screening possibili, quello per il tumore alla mammella, quello per la cervice-uterina, il pap-test e quello per il tumore al colon retto. Le visite sono aperte a tutti, anche ai non residenti, l’unica accortezza per gli screening di Ispro è la prenotazione online tramite QR code” spiega Massimo Barontini presidente Lions Club Montemurlo.

“Siamo tornati a fare squadra insieme al Lions Club Montemurlo e ci fa molto piacere – racconta Giovanni Mungai presidente Lions Club Prato Curzio Malaparte – Questi eventi sono molto sentiti dalla collettività e permettono di fare visite preventive sulla salute in modo gratuito e questa è una cosa che fa onore a noi Lions”.

Molte le prestazioni mediche disponibili e senza costi per l’utente. Gli stand saranno operativi per gli esami ematici dalle 7.30 mentre per le visita dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Fra gli screening sanitari a disposizione sarà possibile effettuare un controllo cardiovascolare ed elettrocardiogramma (ECG), misurazione di glicemia, saturazione e pressione arteriosa, esami ematici specifici per colesterolo e prostata, controlli della vista e dell’udito. Per quanto riguarda le consulenze specialistiche sarà possibile effettuare visite pediatriche, nutrizionali, urologiche, posturali ed endocrinologiche e controlli odontoiatrici. Anche quest’anno non mancherà la parte di formazione con il corso Blsd (Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillatore) essenziale per imparare a gestire le emergenze di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore semi automatico, a cura della Misericordia di Montemurlo.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra i Lions Club, il Comune di Montemurlo e numerose associazioni del territorio. “Una manifestazione importantissima per quanto riguarda la salute e la prevenzione. Ormai sono numerosi anni che a Montemurlo abbiamo questo appuntamento a primavera, grazie all’impegno straordinario di molte associazioni del territorio a partire dai Lions Club Montemurlo. É ormai consuetudine che in questa giornata si possa dare l’occasione a tanti cittadini di poter fare visite ed esami grazie ad una presenza significativa di medici e personale sanitario. Per noi è ovviamente una grande soddisfazione poter contare su un momento come questo, anche perché va incontro ad un tema che noi come amministrazione comunale portiamo avanti da sempre, quello di poter aumentare i servizi sanitari territoriali” commenta Simone Calamai sindaco di Montemurlo.