PISA - A RIPARBELLA ALTRI 5 MURALES PER ‘LA COLLINA DELLE FIABE’

Rachele Campi
Saranno realizzati altri nuovi 5 murales che andranno a sommarsi agli 8 già presenti. Così il comune di Riparbella ha deciso per una seconda volta di rifarsi il look, tra storie che richiamano al tema della natura, della memoria e del vino. Il muralismo internazionale prende il via grazie a ‘La collina delle Fiabe’, un festival dedicato interamente a coloro che con i loro colori animano le vie del borgo, immerso in installazioni e musica. Una festa per il borgo, che celebra la sua rigenerazione urbana, frutto della collaborazione tra artisti di fama internazionale e la cittadinanza.

