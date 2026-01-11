Attualità

SCANDICCI (FI) - ADDIO AL REGISTA E ATTORE GIANCARLO CAUTERUCCIO

Alessio Poggioni
Alessio Poggioni
LIVE

Il mondo della cultura italiana piange la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, regista, attore e scenografo tra i più innovativi della scena contemporanea, morto l’11 gennaio 2026 nella sua amata Calabria. Nato a Marano Marchesato, nel Cosentino, Cauteruccio è stato una figura di primo piano della seconda avanguardia teatrale italiana, capace di coniugare teatro, arti visive, musica e tecnologia in un linguaggio scenico personale e visionario.
Dopo gli studi in arte e architettura all’Università di Firenze, si impose negli anni Ottanta come fondatore, insieme a Pina Izzi, della compagnia Krypton, punto di riferimento della seconda avanguardia teatrale italiana, caratterizzata da un linguaggio scenico innovativo che coniugava teatro, arti visive e tecnologia. Trasferitosi a Scandicci, ha legato per anni il suo nome al Teatro Studio, di cui è stato direttore artistico dal 1992, trasformandolo in un centro di sperimentazione, formazione e apertura internazionale. Tra i suoi primi lavori anche la collaborazione con i Litfiba, nella storica cantina di via dei Bardi a Firenze, contribuendo a costruire un immaginario culturale che ha segnato un’epoca.
«Ha contribuito in modo decisivo alla crescita culturale della nostra città e di tanti giovani», ha ricordato la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, sottolineando come con l’arrivo di Cauteruccio e l’apertura del Teatro Studio sia iniziato «un profondo cambiamento» per la comunità scandiccese.
Interprete eclettico e stravagante, la ricerca teatrale di Cauteruccio spaziava da classici antichi alle drammaturgie contemporanee, con un amore speciale per Beckett, che spesso interpretava lui stesso sul palco. Una visione anticonformista e post-moderna, che univa parola, luce, tecnologia e corpo in un linguaggio poetico peculiare.
Cordoglio è stato espresso dal mondo dell’arte e della cultura, ma anche politico, soprattutto della sua terra adottiva, la Toscana. «Con Giancarlo Cauteruccio il teatro perde una voce libera e visionaria, il cui lascito continuerà a ispirare le nuove generazioni», ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti.
I funerali si terranno in Calabria. A Scandicci sarà organizzata prossimamente una giornata in sua memoria.

Articoli correlati

FIRENZE - POLEMICA DIPLOMATICA DOPO LO STOP ALLA...

PRATO - NUOVA PISTA PERETOLA: “IMPATTO ACUSTICO MODERATO”

LIVORNO - PORTO: UN PASSO AVANTI VERSO L’ALLARGAMENTO...

FIRENZE - SICUREZZA FIRENZE, PROROGATA ED ESTESA LA...

Toscana - MERCATO DEL VINO: CAMBIANO GUSTI E...

PISA - PONTEDERA SI PREPARA ALL’ “80… VOGLIA...

TOSCANA - TIRRENICA, GIANI: “CHIEDERO’ INCONTRO URGENTE A...

PISTOIA - CALL CENTER ENEL, SCIOPERO PER DIFESA...

FIRENZE - SOLLICCIANO, 1° TAVOLO CONFRONTO SUI PERCORSI

TOSCANA - AEROPORTI DA RECORD: QUASI 10 MLN...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia