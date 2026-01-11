SCANDICCI (FI) - ADDIO AL REGISTA E ATTORE GIANCARLO CAUTERUCCIO

Il mondo della cultura italiana piange la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, regista, attore e scenografo tra i più innovativi della scena contemporanea, morto l’11 gennaio 2026 nella sua amata Calabria. Nato a Marano Marchesato, nel Cosentino, Cauteruccio è stato una figura di primo piano della seconda avanguardia teatrale italiana, capace di coniugare teatro, arti visive, musica e tecnologia in un linguaggio scenico personale e visionario.

Dopo gli studi in arte e architettura all’Università di Firenze, si impose negli anni Ottanta come fondatore, insieme a Pina Izzi, della compagnia Krypton, punto di riferimento della seconda avanguardia teatrale italiana, caratterizzata da un linguaggio scenico innovativo che coniugava teatro, arti visive e tecnologia. Trasferitosi a Scandicci, ha legato per anni il suo nome al Teatro Studio, di cui è stato direttore artistico dal 1992, trasformandolo in un centro di sperimentazione, formazione e apertura internazionale. Tra i suoi primi lavori anche la collaborazione con i Litfiba, nella storica cantina di via dei Bardi a Firenze, contribuendo a costruire un immaginario culturale che ha segnato un’epoca.

«Ha contribuito in modo decisivo alla crescita culturale della nostra città e di tanti giovani», ha ricordato la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, sottolineando come con l’arrivo di Cauteruccio e l’apertura del Teatro Studio sia iniziato «un profondo cambiamento» per la comunità scandiccese.

Interprete eclettico e stravagante, la ricerca teatrale di Cauteruccio spaziava da classici antichi alle drammaturgie contemporanee, con un amore speciale per Beckett, che spesso interpretava lui stesso sul palco. Una visione anticonformista e post-moderna, che univa parola, luce, tecnologia e corpo in un linguaggio poetico peculiare.

Cordoglio è stato espresso dal mondo dell’arte e della cultura, ma anche politico, soprattutto della sua terra adottiva, la Toscana. «Con Giancarlo Cauteruccio il teatro perde una voce libera e visionaria, il cui lascito continuerà a ispirare le nuove generazioni», ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti.

I funerali si terranno in Calabria. A Scandicci sarà organizzata prossimamente una giornata in sua memoria.