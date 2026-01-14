Attualità

FIRENZE - AEROPORTO, UNIFI RICORRE AL TAR. FUNARO: “INOPPORTUNO”

Anche l’Università di Firenze si accoda ai comuni e le associazioni ambientaliste che ricorreranno al TAR contro l’ampliamento di Peretola. Ma la sindaca di Firenze ha attaccato la scelta della rettrice: “non si pensa – ha detto – all’interesse generale”

