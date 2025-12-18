Attualità

BRUXELLES - AGRICOLTORI A BRUXELLES CONTRO LE DECISIONI UE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Anche gli agricoltori Toscani oggi sono scesi in piazza a Bruxelles contro le decisioni dell’Europa di tagliare i fondi Pac, la politica agricola comunitaria, che secondo coldiretti mina la sovranità del cibo e la sicurezza alimentare .

Articoli correlati

FIRENZE - FUNARO FA GLI AUGURI ALLA CITTà...

FIRENZE - SEMPRE DI PIÙ I GIOVANI TOSCANI...

VIAREGGIO - AUTORITA’ PORTUALE A LAVORO PER LA...

AGLIANA (PT) - Omicidio Cini, le motivazioni della...

FIRENZE - ENERGIA E AMBIENTE: LE SFIDE DELLA...

FIRENZE - PASSANTE AV, TALPA MARIKA E’ ARRIVATA...

PRATO - PRIMA VISITA UFFICIALE AL SANTO STEFANO...

FIRENZE - PRESIDIO E APPELLO PER LIBERARE COOPERANTE...

PRATO - TENTATO OMICIDIO: ARRESTATO NOTO RISTORATORE PRATESE

LIVORNO - IN TOSCANA UNA AGGRESSIONE A SETTIMANA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia