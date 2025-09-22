PRATO - Al Marconi una mattinata all’insegna della mobilità sostenibile per l’evento “MobilitiAmo Prato”

Mattinata all’insegna della sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile all’istituto Marconi di Prato per l’evento “Mobilitiamo”. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla sostenibilità urbana con l’obiettivo di promuovere il cambiamento comportamentale a favore di una mobilità attiva (camminata o bicicletta) , del trasporto pubblico e di tutte le soluzioni inclusive ed intelligenti. A Prato, a fornire ai ragazzi preziose informazioni in merito, è stato l’Automobile Club da sempre attenti all’educazione e alla sicurezza stradale nonché alle tematiche ambientali, insieme alla Provincia e all’Ufficio Scolastico Provinciale. Il tema annuale di quest’anno è ‘Mobilità per tutti’, che consiste nel garantire a tutte le persone la possibilità di accedere a trasporti sostenibili, abbattendo le barriere economiche, fisiche o infrastrutturali che impediscono l’accesso ai servizi essenziali e alle opportunità quotidiane. Le interviste nel servizio.