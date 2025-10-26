SCARPERIA - AL MUGELLO LE FINALI MONDIALI FERRARI CHALLENGE

Felix Hirsiger ha vinto il campionato Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli che questa settimana sta facendo tappa all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) per chiudere la stagione agonistica 2025. Il pilota svizzero, nonostante per lui fosse sufficiente non perdere più di quattro punti dal suo connazionale Jasin Ferati giunto oggi quarto, ha voluto lasciare il segno vincendo di forza una gara interrotta più volte dall’ingresso della safety car per permettere ai commissari di percorso di rimuovere alcune vetture uscite di pista e finite nella ghiaia delle via di fuga.

”E’ un momento super speciale – ha raccontato Hirsiger appena sceso dalla sua vettura – E’ stato un weekend parecchio complicato soprattutto per le condizioni meteo, voglio ringraziare prima di tutto il mio team Ineco Reparto Corse Ram e tutti coloro che mi supportano, ho avuto davvero il sostegno di tutti. Questo è un gruppo che lavora e si comporta sempre in modo pulito e credo che tutto questo durerà nel tempo”. Per il team Ineco Reparto Corse Ram è arrivato proprio il momento di festeggiare con la doppia vittoria nel Ferrari Challenge Europa per aver conquistato sia il Trofeo Pirelli oggi con Hirsiger che la Coppa Shell ieri con Manuela Gostner. Nelle ultime gare di stagione, con tutti i titoli continentali già assegnati, registriamo anche le vittorie del britannico Andrew Morrow (Trofeo Pirelli Am), del lombardo Fabrizio Fontana (Coppa Shell) e del tedesco Jan Sandmann (Coppa Shell Am). Infine nel Ferrari Challenge North America, i titoli rimasti ancora vacanti sono stati conquistati da Mitchell Green (Coppa Shell) e da Michael Owens (Coppa Shell am). Le gare del Trofeo Pirelli e del Trofeo Pirelli Am sono state vinte rispettivamente da Dylan Medler e da Rey Acosta. Domani sono previste le qualifiche delle gare che domenica mattina assegneranno i titoli mondiali di ogni categoria del Challange. Sempre domenica, la giornata si concluderà in pista con lo show Ferrari che coinvolgerà tutte le vetture che hanno fatto o stanno attualmente facendo la storia del Cavallino Rampante, una fra tutte la hipercar 499P che per il terzo anno consecutivo ha vinto le 24 ore di Le Mans. Per tutto il weekend l’area prato del Mugello rimarrà aperta gratuitamente al pubblico.