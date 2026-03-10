PRATO - AL POLITEAMA LA RASSEGNA SPRING DANCE

Per il quarto anno consecutivo il Teatro Politeama ospita Spring Dance, la rassegna dedicata alla danza che quest’anno propone quattro spettacoli uniti da un filo conduttore preciso: mondi diversi che si incontrano sul palcoscenico per parlare a tutti i pubblici. Sul palco, che sembra nato proprio per la danza, si alterneranno compagnie e linguaggi differenti: da Kataklò Athletic Dance Theatre, che fondono ginnastica e coreografia (9 aprile), alla Mvula Sungani Physical Dance con “Caruso: Passione 2.0” (26 marzo), fino al Balletto di Siena con “Callas canta Puccini. Eros e Pathos” (21 aprile), dove la danza incontra la lirica. Completa il cartellone “Colazione in albergo”, spettacolo di teatro danza dedicato al tema della salute mentale, in scena il 9 ottobre. «Anche quest’anno – ha spiegato la presidente della Fondazione Politeama Beatrice Magnolfi – con coraggio e determinazione abbiamo voluto investire in una mini rassegna dedicata alla danza. Avvicinare il pubblico al balletto è un percorso lento e faticoso, ma è una sfida in cui crediamo perché la danza è disciplina, bellezza, ma anche pace e capacità di muoversi all’unisono».

Entrando nel dettaglio del cartellone, l’inaugurazione di Politeama Spring Dance è affidata alla compagnia Mvula Sungani Physical Dance, in scena giovedì 26 marzo con Caruso: Passione 2.0. La cifra stilistica del coreografo Mvula Sungani è la contaminazione tra linguaggi diversi, alla base di un linguaggio contemporaneo originale. Insieme all’étoile Emanuela Bianchini, firma una nuova opera coreografica realizzata in occasione del quarantennale dell’incisione della celebre canzone di Lucio Dalla dedicata al grande tenore Enrico Caruso. Arie d’opera, canzoni di Dalla e musica napoletana contaminata con sonorità world music prendono forma in uno spettacolo suggestivo che rende omaggio a due artisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo.

Un altro anniversario segna il ritorno sul palco pratese dei Kataklò Athletic Dance Theatre, attesi il 9 aprile con Aliena, spettacolo che celebra i trent’anni della compagnia fondata dalla coreografa Giulia Staccioli, ex campionessa di ginnastica ritmica. Il lavoro rappresenta il manifesto artistico di questa esperienza nella danza acrobatica e diventa un invito a celebrare la diversità in tutte le sue forme. Per Staccioli si tratta anche di un ritorno particolarmente sentito: il padre era infatti l’artista Mauro Staccioli, autore della scultura Prato 88 collocata davanti al Centro Pecci. «Sono molto legata a Prato e felice di portare Aliena al Politeama – ha raccontato – uno spettacolo visionario dai grandi volumi scenici che unisce i miei due mondi: la ginnastica e la danza, un punto di incontro in cui ho sempre creduto».

Dal contemporaneo al classico con Callas canta Puccini. Eros e Pathos, in scena martedì 21 aprile con il Balletto di Siena, regia e coreografia di Marco Batti. Lo spettacolo è un duplice omaggio alla musica di Giacomo Puccini e alla voce di Maria Callas. Il filo conduttore è il legame tra eros e pathos, amore e morte, passione e dolore, elementi che attraversano alcune delle più celebri eroine della lirica: Manon Lescaut, Tosca, La bohème e Madama Butterfly. Quadri coreografici diversi per tono e stile accompagnano il pubblico in un viaggio tra narrazione e astrazione. Completa la rassegna Colazione in albergo, spettacolo di teatro danza ideato e diretto da Giulia Fioravanti, inizialmente previsto il 13 marzo e rinviato al 9 ottobre per motivi di salute di una delle artiste. In scena un cast di danzatrici professioniste, un brano originale della cantautrice pratese Matilde Rosati e la voce fuori campo dello psichiatra Antonino Tamburello. «La mia sperimentazione – spiega la coreografa Giulia Fioravanti – è unire l’arte coreutica con il teatro per parlare di disagi psichici cercando però di oltrepassare gli stereotipi e rendere lo spettacolo fruibile da ogni tipo di pubblico. In questo sono stata facilitata dall’uso del corpo».

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. Il biglietto costa 20 euro, ridotto 10 euro per allievi delle scuole di danza e under 25, acquistabile alla biglietteria del teatro o su Ticketone. Per informazioni: www.politeamapratese.it.