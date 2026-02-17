Firenze - Alla Leopolda protagonista l’olio del Chianti Classico

La Collection del Chianti Classico ha rappresentato anche un’occasione preziosa per fare cultura sull’olio extravergine, una delle eccellenze più autentiche del territorio chiantigiano.

Olio Extra Vergine Chianti Classico DOP di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Estratto a freddo.

Un prodotto che sta attirando un’attenzione crescente da parte di un pubblico sempre più eterogeneo, desideroso di conoscere, capire e imparare a riconoscere un olio di qualità.

Un olio extravergine che oggi, più che mai, va scelto e dosato con cura: quando è davvero buono, ne basta poco.