Attualità

PRATO - Alla Pediatria del Santo Stefano un manichino neonatale per la formazione dei sanitari nelle manovre di rianimazione

La donazione è stata fatta, tramite la Fondazione Ami, dal Centro Commerciale I Gigli. Sarà utilizzato in particolare dal personale della terapia intensiva neonatale
Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
LIVE

Formare il personale sanitario per salvare la vita di piccoli pazienti: è questo l’obiettivo della donazione da parte del Centro Commerciale I Gigli alla Fondazione Ami di Prato destinata alla pediatria del Santo Stefano di Prato per l’acquisto di un manichino neonatale. Questa mattina 16 dicembre è avvenuta la consegna della donazione alla presenza della direttrice del Centro Commerciale I Gigli Saviola Chesi, la vice direttrice Chiara Giovannini, il direttore del reparto di Pediatria/neonatologia/TIN, Pierluigi Vasarri, il vice direttore Paolo Dal Poggetto ed il presidente della Fondazione Ami Claudio Sarti.

I manichini neonatali sono strumenti indispensabili nell’ambito della formazione continua ed addestramento dei professioni sanitari incaricati dell’assistenza neonatale. Il loro utilizzo è previsto come strumento didattico/formativo nell’ambito dei corsi di rianimazione neonatale o nelle attività di simulazione.

Nello specifico, il manichino verrà utilizzato per i corsi di rianimazione neonatale e negli incontri di aggiornamento permanente di simulazione in ambito sia di sala parto che di terapia intensiva neonatale. “L’obiettivo di mantenere formazione costante adeguata è quindi da ora facilitato dalla disponibilità di un manichino di ultima generazione: – spiegano da Ami – il processo di formazione continua serve a mantenere le abilità dei professionisti più esperti e completare la formazione dei giovani neoassunti nell’affrontare al meglio le urgenze”.

Articoli correlati

PISTOIA - GLI AUGURI DI NATALE DELLA SINDACA...

BAGNO A RIPOLI (FI) - INAUGURATO IL PRIMO...

SIGNA (FI) - PONTE SULL’ARNO: LAVORI NEL 2026,...

ISOLA D'ELBA - NUBIFRAGIO ALL’ISOLA D’ELBA, CADUTI 80...

FIESOLE - INAUGURATA LA 29a CASA ACCOGLIENZA TOMMASINO...

LIVORNO - DARSENA EUROPA, BANI: “CAMBIARE LA ROTTA”

FIRENZE - IL VESCOVO E LA MESSA DI...

FIRENZE - FONDAZIONE CR FIRENZE ACQUISTA PER ISS...

PRATO - XV EDIZIONE DI ARTE DI PAROLE:...

PISTOIA - MISERICORDIA PISTOIA, NEL 2025 OLTRE 56MILA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia