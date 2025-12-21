PRATO - Alla Pediatria del Santo Stefano un manichino neonatale per la formazione dei sanitari nelle manovre di rianimazione

Formare il personale sanitario per salvare la vita di piccoli pazienti: è questo l’obiettivo della donazione da parte del Centro Commerciale I Gigli alla Fondazione Ami di Prato destinata alla pediatria del Santo Stefano di Prato per l’acquisto di un manichino neonatale. Questa mattina 16 dicembre è avvenuta la consegna della donazione alla presenza della direttrice del Centro Commerciale I Gigli Saviola Chesi, la vice direttrice Chiara Giovannini, il direttore del reparto di Pediatria/neonatologia/TIN, Pierluigi Vasarri, il vice direttore Paolo Dal Poggetto ed il presidente della Fondazione Ami Claudio Sarti.

I manichini neonatali sono strumenti indispensabili nell’ambito della formazione continua ed addestramento dei professioni sanitari incaricati dell’assistenza neonatale. Il loro utilizzo è previsto come strumento didattico/formativo nell’ambito dei corsi di rianimazione neonatale o nelle attività di simulazione.

Nello specifico, il manichino verrà utilizzato per i corsi di rianimazione neonatale e negli incontri di aggiornamento permanente di simulazione in ambito sia di sala parto che di terapia intensiva neonatale. “L’obiettivo di mantenere formazione costante adeguata è quindi da ora facilitato dalla disponibilità di un manichino di ultima generazione: – spiegano da Ami – il processo di formazione continua serve a mantenere le abilità dei professionisti più esperti e completare la formazione dei giovani neoassunti nell’affrontare al meglio le urgenze”.