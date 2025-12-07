Attualità

FIRENZE - ANCHE PAPA LEONE NEL PRESEPE D’AUTORE

C’è anche Papa Leone e il vescovo di Firenze Gambelli a fianco di Giani in versione guerriero romano, Bona Frescobaldi di Corri La Vita , Don Milani con i suoi ragazzi e tanti altri personaggi nel Presepe d’autore 2025 realizzato dagli artisti del Gruppo Donatello nel giardino di Villa Fagan sede della Banca di Cambiano visitabile dal pubblico . Il progetto, composto da figure a grandezza naturale e scene che celebrano l’arte e la comunità fiorentina, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi tra le tradizioni natalizie della città. Durante l’inaugurazione, ad accompagnare le celebrazioni le voci bianche del Coro del Melograno, con un’esibizione di grande suggestione e la benedizione di monsignor Viola. .

