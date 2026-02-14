Montepulciano (SI) - Anteprima nobile: tradizione, dati e nuovi mercati

Con l’anteprima del vino nobile di montepulciano si è aperta ufficialmente la settimana di anteprime del vino di toscana che proseguiranno fino al 20 febbraio.

A Montepulciano il Vino Nobile non è solo tradizione: è un laboratorio vivissimo dove agricoltura, turismo esperienziale e sostenibilità ridisegnano il futuro del territorio. All’Anteprima, i dati del Santa Chiara Lab mostrano un distretto che innova restando fedele alle proprie radici, mentre il progetto delle Pievi e le celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Redi aprono una nuova stagione culturale ed economica per il Nobile.

L’anteprima del vino nobile si è rivelato anche momento di confronto sui mercati