Attualità

Firenze - Anteprime di Toscana: in scena la Chianti Classico

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

La 33ª edizione della chianti Classico Collection ha toccato il record di adesioni, sono infatti oltre 680 etichette che raccontano la ricchezza e l’identità del Gallo Nero.
Il tema 2026, “Wine is Culture”, mette al centro un territorio che dal 1716 intreccia il vino con una storia fatta di paesaggi modellati nei secoli, architetture rurali, archivi, ville fattorie e oltre 300 siti storici protetti.
Qui il Chianti Classico non è solo frutto della terra, ma espressione di un’eredità culturale custodita dai viticoltori, veri guardiani di un patrimonio che continua a rinnovarsi vendemmia dopo vendemmia.
Una denominazione quella del chianti classico che anche nel 2025 si è dimostrata resiliente nonostante le difficoltà.

Articoli correlati

FIRENZE - OMICIDIO MAATI: NUOVA UDIENZA, IMPUTATI IN...

FIRENZE - ALLUVIONI, GIANI: “SERVE COMMISSARIO PER RICOSTRUZIONE”

FIRENZE - RISCHIO IDRAULICO: A SCUOLA CON IL...

FIRENZE - VIA MARITI DUE ANNI DOPO: INCERETEZZA...

PRATO - CARNEVALE DI PAPERINO CON IL RITORNO...

VIAREGGIO - FOLLA E SOLE PER IL CARNEVALE...

MASSA-CARRARA - MONTEREGGIO: L’ANTICO BORGO DEI LIBRAI

TOSCANA - TRENT’ANNI FA LA LEGGE SULLA VIOLENZA...

Montepulciano (SI) - Il Vino Nobile guarda a...

PRATO - TORNA SEMINARE IDEE FESTIVAL: IL TEMA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia