Firenze - Anteprime di Toscana: in scena la Chianti Classico

La 33ª edizione della chianti Classico Collection ha toccato il record di adesioni, sono infatti oltre 680 etichette che raccontano la ricchezza e l’identità del Gallo Nero.

Il tema 2026, “Wine is Culture”, mette al centro un territorio che dal 1716 intreccia il vino con una storia fatta di paesaggi modellati nei secoli, architetture rurali, archivi, ville fattorie e oltre 300 siti storici protetti.

Qui il Chianti Classico non è solo frutto della terra, ma espressione di un’eredità culturale custodita dai viticoltori, veri guardiani di un patrimonio che continua a rinnovarsi vendemmia dopo vendemmia.

Una denominazione quella del chianti classico che anche nel 2025 si è dimostrata resiliente nonostante le difficoltà.