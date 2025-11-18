Attualità

CAMPI BISENZIO (FI) - ANZIANA MUORE NELL’INCENDIO DELLA SUA CASA

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Una donna di 86 anni ha perso la vita nell’incendio di un appartamento in un edificio composto da piano terra e primo piano. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 11 a Campi Bisenzio (Firenze), in via del Fosso Secco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, Calenzano (Firenze) e Fi-Ovest. I pompieri sono giunti con due squadre e un’autoscala. Una squadra è entrata nell’abitazione per cercare la donna che vi abitava e che è stata ritrovata nei pressi di una finestra mentre la seconda squadra ha effettuato lo spegnimento del rogo. L’anziana è stata affidata al personale sanitario ma, purtroppo, il medico ne ha constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

Articoli correlati

Montalcino (SI) - Export vino in calo, attesa...

FIRENZE - ARMIN LINKE. ALLA SCOPERTA DI UNA...

MARCIANO (AR) - SICUREZZA SUL LAVORO: NASCE IL...

PRATO - MORTE LUANA : ASSOLTO IL TECNICO...

ROSIGNANO - SOLVAY PUNTA ALLA PRODUZIONE DI IDROGENO...

FIRENZE - DONNE PROTAGONISTE IN TERRA DI TOSCANA

PRATO - I Sudd Cobas non arretrano: nuovo...

FIRENZE - GIOCO DELLE TRE CARTE, DENUNCIATO DA...

FIRENZE - TOSCANA DELLE DONNE: PREVENZIONE ONCOLOGICA

TOSCANA - DANNI E DISAGI PER IL MALTEMPO....

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia