CAMPI BISENZIO (FI) - ANZIANA MUORE NELL’INCENDIO DELLA SUA CASA

Una donna di 86 anni ha perso la vita nell’incendio di un appartamento in un edificio composto da piano terra e primo piano. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 11 a Campi Bisenzio (Firenze), in via del Fosso Secco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, Calenzano (Firenze) e Fi-Ovest. I pompieri sono giunti con due squadre e un’autoscala. Una squadra è entrata nell’abitazione per cercare la donna che vi abitava e che è stata ritrovata nei pressi di una finestra mentre la seconda squadra ha effettuato lo spegnimento del rogo. L’anziana è stata affidata al personale sanitario ma, purtroppo, il medico ne ha constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri.