PISA - APERTA LA CASA DI COMUNITA’ A PONSACCO

Taglio del nastro alla casa di comunità di Ponsacco, in provincia di Pisa. La struttura è già aperta da qualche giorno, dal 5 marzo, ma l’inaugurazione ufficiale si è svolta stamani. Con il presidente della Toscana Eugenio Giani sono intervenuti la direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani e il sindaco Gabriele Gasperini. Presenti anche i consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Federico Eligi, Irene Galletti, Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti, assieme all’assessora Alessandra Nardini. Le case di comunità, assieme alle centrali operative territoriali e agli ospedali di comunità, sono il fulcro della nuova assistenza sanitaria sul territorio. “Una rivoluzione – evidenzia Giani – pensata per avvicinare cure e servizi nei luoghi dove le persone abitano, in modo diffuso: un’evoluzione delle case delle salute, che sono state il modello di partenza anche per la riforma nazionale”.