Impruneta (FI) - BELTRAME E LE SUE “VOCI DIPINTE” A IMPRUNETA

Milko Chilleri
Ricordi, forme e volti colti in momenti autentici diventano immagini dense di colore nelle opere di Giampaolo Beltrame. Una ricerca che supera la semplice restituzione del reale per costruire visioni autonome, sostenute da simboli, segni nitidi ed equilibrio cromatico. Un linguaggio diretto e rigoroso che definisce la sua pratica artistica.

Dagli omaggi ai grandi maestri come Leonardo e Michelangelo alle opere che dialogano con surrealismo e simbolismo, fino ai lavori più vicini all’illustrazione: la personale di Beltrame attraversa linguaggi diversi ed è ospitata al Loggiato del Pellegrino a Impruneta.

La mostra è visitabile ad ingresso libero e gratuito fino al prossimo 15 febbraio

