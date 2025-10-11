Attualità

SCANDICCI (FI) - BICLÒ: IL PARCHEGGIO SICURO PER LE BICICLETTE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Si chiama Biclò e risponde proprio all’esigenza di chi a volte evita di prendere la bicicletta (soprattutto “quella buona”) per paura di lasciarla parcheggiata a una rastrelliera e di non trovarla più. La Cooperativa Biclò è andata a scovare una idea molto usata nel nord europa per parcheggiare in maniera sicura la propria bicicletta, ha elaborato un suo sistema di chiusura e l’ha portata (per ora) a Scandicci. 10 bike box come questi saranno sparsi per il territorio, soprattutto lungo le fermate della tramvia per favorire l’intermodalità e nelle zone residenziali e di lavoro più frequentate.

Articoli correlati

PISTOIA - EXPORT VIVAI: 92 MILIONI DI EURO...

TOSCANA - Elezioni regionali in Toscana: tutto quello...

LIVORNO - 11 E 12 OTTOBRE TORNANO LE...

PISA - L’AEROPORTO GALILEI DIVENTA PIU’ GRANDE

PRATO - Il tavolo di distretto rischia lo...

PISA - Internet Festival, a Pisa si esplorano...

FIRENZE - LEGGE SULL’USO DELL’AI DICE STOP ALLE...

FIRENZE - INAUGURATO IL NUOVO CENTRO MEDICO SYNLAB...

SCANDICCI - ANCI PORTA “IL COMUNE IN PIAZZA”

LIVORNO - “IL MINISTRO HA MESSO IN DIFFICOLTA’...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia