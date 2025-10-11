SCANDICCI (FI) - BICLÒ: IL PARCHEGGIO SICURO PER LE BICICLETTE

Si chiama Biclò e risponde proprio all’esigenza di chi a volte evita di prendere la bicicletta (soprattutto “quella buona”) per paura di lasciarla parcheggiata a una rastrelliera e di non trovarla più. La Cooperativa Biclò è andata a scovare una idea molto usata nel nord europa per parcheggiare in maniera sicura la propria bicicletta, ha elaborato un suo sistema di chiusura e l’ha portata (per ora) a Scandicci. 10 bike box come questi saranno sparsi per il territorio, soprattutto lungo le fermate della tramvia per favorire l’intermodalità e nelle zone residenziali e di lavoro più frequentate.