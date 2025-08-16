Attualità

ABETONE (PT) - BOOM DI PRESENZE IN MONTAGNA PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Patrizio Ceccarelli
Il caldo di questi giorni in città ha spinto molte persone a scegliere la montagna per trascorrere il ponte di Ferragosto. L’Abetone e la Val di Luce sono state tra le mete più gettonate. Tanti gli amanti della natura e delle passeggiate nei boschi, arrivati anche da fuori regione.

