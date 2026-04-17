Firenze - Bright Festival, Firenze capitale dell’innovazione creativa

AI generativa, arte immersiva e installazioni digitali. Da oggi e fino a domenica Firenze è la capitale dell’innovazione creativa con l’edizione 2026 del Bright Festival. Si comincia all’Innovation center di Fondazione Cr Firenze e si prosegue alla Stazione Leopolda e al The Social Hub. 5 le aree tematiche in cui si svilupperanno le nuove frontiere dell’innovazione digitale: Art, Music, Edu, Pro e Tech. In apertura il focus dedicato ai data center guidato da A2a che ha investito molto su modelli ecosostenibili