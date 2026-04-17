Attualità

Firenze - Bright Festival, Firenze capitale dell’innovazione creativa

Redazione
Redazione
LIVE

AI generativa, arte immersiva e installazioni digitali. Da oggi e fino a domenica Firenze è la capitale dell’innovazione creativa con l’edizione 2026 del Bright Festival. Si comincia all’Innovation center di Fondazione Cr Firenze e si prosegue alla Stazione Leopolda e al The Social Hub. 5 le aree tematiche in cui si svilupperanno le nuove frontiere dell’innovazione digitale: Art, Music, Edu, Pro e Tech. In apertura il focus dedicato ai data center guidato da A2a che ha investito molto su modelli ecosostenibili

Articoli correlati

PRATO - VIA AGLI STRIKE DAYS DEI SUDD...

MASSA - AUTOPSIA BONGIORNI: GRAVISSIMA EMORRAGIA

QUARRATA (PT) - RISCHIO IDRAULICO: AL VIA A...

PISA - DIVIETO PER I NUOVI NEGOZI DI...

TOSCANA - LA PARTITA DEL FUTURO CON I...

MONTECATINI TERME - PROROGATA LA ZONA ROSSA NEL...

TOSCANA - SANITÀ: BOLLETTE E PERSONALE PESANO SUI...

MASSA - PIU’ CONTROLLI DOPO L’OMICIDIO BONGIORNI

MASSA CARRARA - CPR AD AULLA? SI SCATENANO...

Siena - Mps, assemblea dei soci decreta il...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia