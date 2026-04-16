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PISA - DIVIETO PER I NUOVI NEGOZI DI SOUVENIR IN CENTRO

Giulio Falciai
Giulio Falciai
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Il Comune di Pisa ha adottato una delibera che vieta l’apertura di nuovi negozi di souvenir e prodotti analoghi nel centro storico, in particolare nelle aree attorno alla stazione, in via Roma, vicino alla Torre Pendente e in via Cattaneo. Questa misura fa parte di un progetto di rigenerazione urbana più ampio, mirato a riqualificare il tessuto commerciale della città.
L’assessore al commercio, Paolo Pesciatini, ha sottolineato che il provvedimento intende stimolare una maggiore diversificazione dell’offerta commerciale, favorendo attività più qualificate e sostenibili. Un’azione temporanea, in attesa di un nuovo regolamento che disciplinerà in modo organico le aperture.
La delibera entrerà in vigore con la sua pubblicazione e non riguarderà chi ha già avviato attività prima della data stabilita, a condizione che siano documentati i contratti. Inoltre, gli uffici comunali, come il Suap, l’Edilizia e la Polizia Municipale, si occuperanno dei controlli per verificare il rispetto delle nuove disposizioni.
Con questo intervento, Pisa mira a preservare e valorizzare il suo centro storico, favorendo il commercio locale di qualità.

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