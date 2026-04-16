MONTECATINI TERME - PROROGATA LA ZONA ROSSA NEL CENTRO DI MONTECATINI

Prolungamento della zona rossa, estensione del perimetro di sicurezza a viale IV Novembre e chiusura del Cas all’ex Hotel Zenith. Sono i punti chiave per Montecatini Terme emersi dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi a Pistoia alla presenza del prefetto Angelo Gallo Carrabba, del procuratore Tommaso Coletta e del sindaco Claudio Del Rosso.

La prefettura non rinnoverà l’ordinanza in scadenza il 21 aprile, ma applicherà la nuova legge 23 del 24 febbraio 2026. Questa norma consente ai prefetti di istituire zone a vigilanza rafforzata per sei mesi, prorogabili fino a 18. Il nuovo provvedimento resterà in vigore per tutta l’estate, includendo anche l’area della movida di viale IV Novembre.

Positivo il bilancio della precedente fase: il prefetto ha evidenziato il calo dei reati e una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini. Parallelamente, è stato annunciato l’avvio delle procedure per lo svuotamento del centro di accoglienza straordinaria (Cas) di via Cavour. I primi 28 ospiti della struttura saranno trasferiti a breve in altri centri del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Del Rosso, che ha visto accolte le istanze dell’amministrazione comunale: «Un risultato importante, specialmente per quanto riguarda il Cas», ha dichiarato il primo cittadino, ringraziando Prefettura e forze dell’ordine per la collaborazione istituzionale e l’impegno costante nel controllo del territorio.